Abastecimento de água pelo Dmae é normalizado em Porto Alegre

O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre garantiu, na tarde desta segunda-feira (22), que todos os pontos atendidos pela companhia que estavam com falta de água estão normalizados. Após o temporal que atingiu grande parte do Rio Grande do Sul na última terça-feira (16), diversas residências da capital gaúcha tiveram seu abastecimento cortado.

Com a volta da energia elétrica nas estações de abastecimento, confirmada pela prefeitura de Porto Alegre na tarde de domingo (21), o Departamento iniciou o reabastecimento gradual. Conforme a companhia alega, há apenas locais pontuais que estão sem serviço, e que nenhum dos registros possuem conexão com as chuvas.

Locais que ainda estão sem abastecimento devem ser registrados através do 156 opção 2 ou aplicativo 156+POA.