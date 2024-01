Porto Alegre ainda tem 83 vias bloqueadas devido ao temporal

Passado seis dias do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na terça-feira (16 ), Porto Alegre continua com problemas na circulação do trânsito. Um levantamento da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) nesta segunda-feira à tarde (22) mostra problemas em razão da queda de árvores, postes, fios e pontos de alagamento. O balanço da EPTC mostra 83 ocorrências de bloqueios nas vias da Capital devido ao temporal da noite do dia 16 de janeiro - sendo 28 com bloqueio total por queda de árvores, 13 por postes ou fios caídos e 42 bloqueios parciais.

Foram atendidos um total de 387 ocorrências, sendo que 286 foram de registros de bloqueios totais ou parciais de vias e passeios públicos, por arvores caídas, postes ou cabos de energia caídos e pontos de alagamento. O trabalho das equipes da prefeitura resultou na liberação de 204 vias que apresentavam algum tipo de bloqueio. Pelo menos 243 cruzamentos tiveram suas sinaleiras restabelecidas enquanto 17 estão fora de operação devido a falta de energia - de um total de 260 ocorrências. Os principais eixos atingidos na cidade são as zonas Norte e Leste.

A EPTC informa que as equipes de fiscalização e manutenção elétrica foram reforçadas e enviadas para as regiões com maior risco de sinistros de trânsito para orientar a população e restabelecer a circulação. A população pode informar as demandas pelo aplicativo 156+POA ou pelos telefones 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão para orientar as ações de fiscalização e para que a prefeitura possa atender estas demandas. Um total de 400 servidores, entre agentes de fiscalização de trânsito e transporte, equipes de manutenção elétrica, de Atendimento ao Cidadão e na Central de Controle e Monitoramento da Mobilidade, trabalhou para restabelecer os serviços impactados pelo temporal.

Lista de locais bloqueados em Porto Alegre:

Bloqueio total por árvore na via



Av. Arroio dos Padres, 241

Av. Jacuí x rua Curupati

Estrada Costa Gama, 801

Rua Ana Aurora do Amaral Lisboa, 343

Rua Artur Rocha, 55

Av. Bento Gonçalves, 3722 bairro/Centro

Rua Bernardino Caetano Fraga, 283

Rua Carlos Pessoa de Brum, 135

Rua Carlos Von Koseritz, 856

Rua Casemiro de Abreu, 1144

Rua Coronel Aristides x Rua Folha da Tarde

Rua Conselheiro Brusque, 239

Rua Dom João VI

Rua Edgar Luiz Schneider, 28

Rua General Marcos Kruchin

Rua Itararé, 92

Rua Januário Scalzilli, 48

Rua Lourenço de Castro, 69

Rua Luiz Voelcker, 451 e 729

Rua Machado de Assis x Avenida Bento Gonçalves

Rua Mata Coelho x Rua Dário Totta

Rua Padre Mascarenhas, 665

Rua São Salvador, 294

Rua Taquary, 707

Rua Tomaz Flores, 350

Rua Vitor Hugo, 369

Travessa Fortaleza, 70



Bloqueio total por postes ou cabos elétricos na via



Av. Osvaldo Gonçalves Cruz, 1755

Av. Valado, 281

Rua Bernardino Caetano Fraga, 302

Rua Dona Augusta, 55

Rua Dona Cecília, 80

Rua Noemi Valle Rocha, 60

Rua Edvino Dewes, 135

Rua General Paranhos x Rua São Vicente

Rua Júlio Lopes dos Santos Sobrinho, 187

Rua Mata Coelho x Rua Dário Totta

Rua Clemente Pinto, 487

Rua Samuel Madureira Coelho, 70

Rua Vicente Celestino, 130

Sinaleiras atingidas pela falta de energia

Av. Aparício Borges x Cassilda Zaffari (Bourbon)

Av. Baltazar de Oliveira Garcia x Fernando de Abreu Pereira

Av. Bento Gonçalves, 3722, bairro/Centro

Av. Cristiano Fischer, 1510 - pedestre

Av. Cristóvão Colombo, 1846 pedestre

Av. Edvaldo Pereira Paiva x Aureliano de Figueiredo Pinto

Av. Ipiranga x Edvaldo Pereira Paiva

Av. João Wallig x Túlio de Rose

Av. Nilo Peçanha x Rua General Barreto Viana

Av. Nonoai x Cruz Alta

Av. Nonoai x Erechim

Av. Osvaldo Aranha, 685 - pedestre

Av. Protásio Alves x ´Rua professor Duplan

Av. Wenceslau Escobar - faixa reversível

Rua 24 de Outubro, 650 x rua Comendador Caminha - pedestre

Rua Saldanha da Gama x rua Vidal de Negreiros

Rótula das Cuias