Placas de carro perdidas no temporal podem ser retiradas na EPTC

Os motoristas que perderam a placa do seu carro no temporal de terça-feira (16), que causou diversos estragos em Porto Alegre, devem consultar o Serviço de Atendimento ao Cidadão no telefone 118 para saber se a placa foi encontrada. A retirada é feita na sede da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) na rua João Neves da Fontoura, número 7, no bairro Azenha, das 9h às 16h. Com o temporal que atingiu Porto Alegre, as equipes da fiscalização de trânsito recolheram 60 placas de veículos perdidas durante as chuvas. As peças foram guardadas na sede da empresa, onde estão à disposição dos seus proprietários.