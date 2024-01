Projeto realiza ações de transformação na Vila Planetário

O ano se inicia com uma programação intensa para o Pacto Alegre. Na agenda, o Territórios Inovadores propõe uma série de ações para desenvolvimento da metodologia-piloto a ser implementada nos demais territórios nesta nova fase. O foco é a Vila Planetário, na Capital. Após ser beneficiada com wi-fi livre em parceria com a Procempa no final de 2023, este mês todas as casas da comunidade recebem a visita de voluntários para apresentação e esclarecimentos sobre o projeto, entre outras atividades de escuta da população local.

Na avaliação do articulador do Pacto Alegre e Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc, Jorge Audy, esta primeira etapa é importante no sentido de escutar e de estimular o engajamento dos moradores. “Como se trata da primeira abordagem, queremos que as pessoas entendam o que estamos fazendo e de que forma estas atividades influenciarão na melhoria da qualidade de vida de cada um na sua comunidade. Conhecer e mobilizar a comunidade é o primeiro passo para desenvolvermos o Territórios Inovadores com todo o seu potencial, construindo uma visão de futuro compartilhada de forma participativa”, conta.No, ocorreu a atividade chamada de. Integrantes do projeto percorreram a comunidade ao lado de moradores sob a coordenação da professora Celma Paese, da UFRGS. Segundo o articulador do movimento POA Inquieta e um dos coordenadores do projeto, César Paz, a ação tem por objetivo desenhar um mapa afetivo. “Queremos registrar as diferentes maneiras e formas de viver e entender a Vila Planetário para que possamos construir juntos um espaço mais inovador e prazeroso de se conviver. Este é um importante passo na construção de uma metodologia consistente para o Territórios Inovadores”, comemora.Na próxima semana, no, haverá a, aberta ao público. Das 12h às 18h, os habitantes locais poderão analisar os resultados da cartografia e traçar objetivos concretos para 2024. Na ocasião, todos também participarão de um almoço e, ao final da tarde, de uma roda de samba.Paralelo a isso,. Em fevereiro, com as informações colhidas nessas primeiras ações, serão realizadas micro-entregas do projeto e conversas em roda. A finalização dessa primeira etapa na Vila Planetário está prevista para março. Além da Procempa, as atividades têm parceria do POA Inquieta, do Hospital de Clínicas e do Instituto Misturaí. A ideia é que este processo seja replicado em todos os bairros que fazem parte do projeto e possa servir de base para políticas públicas relacionadas à transformação de comunidades com vulnerabilidade.O Territórios Inovadores é resultado de uma integração de esforços com o movimento colaborativo Pacto Alegre, no contexto da Aliança para a Inovação de Porto Alegre, que une Unisinos, PUCRS e UFRGS, e a Prefeitura de Porto Alegre, por meio do Gabinete de Inovação. O objetivo é fomentar o desenvolvimento de comunidades carentes da Capital. Os próximos territórios a receberem o serviço serão Bom Jesus, Restinga, Mario Quintana, Cruzeiro e Ilha dos Marinheiros.