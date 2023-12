Vila Planetário recebe wi-fi gratuito público

A Vila Planetário, em Porto Alegre, é a segunda comunidade beneficiada com o serviço de wi-fi público e gratuito por meio do programa Territórios Inovadores. A entrega finalizada nesta quinta-feira (28) faz parte do movimento Pacto Alegre – convênio que prevê o compartilhamento de recursos e parcerias com o poder público e a iniciativa privada.

Por parte da prefeitura, a ação foi viabilizada pela Procempa e pela Secretaria Municipal da Transparência e Controladoria (SMTC). Para a diretora-presidente interina da Procempa, Débora Roesler, "a conectividade é a porta para estudo, emprego, informação, é o acesso às oportunidades, mudando a realidade das pessoas". Ela destacou ainda a importância de facilitadores nas comunidades, como é o caso da presidente da ONG Misturaí, Mara Nunes, mais conhecida como Tia Mara.

A inspiração da Procempa para atuar em projetos de inclusão digital veio de Belo Horizonte, onde a empresa pública de TI, a Prodabel, disponibilizou wi-fi em todas as vilas da capital mineira. “A SMTC tem o orgulho de poder contribuir para inovação em diferentes territórios da cidade, incluindo diferentes cidadãos e identificando novos potenciais, ajudando a construir uma cidade educadora a partir da democratização do acesso à internet”, ressaltou o titular da pasta, Gustavo Ferenci.



Representando o Pacto Alegre, o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS, Jorge Audy, salientou a importância desta mobilização e do trabalho colaborativo. "O projeto Territórios Inovadores tem um importante impacto social na nossa cidade, iniciado com o piloto no HUB Formô, localizado no Morro da Cruz. Ver este projeto prosperando a tantas mãos é uma grande satisfação para todos nós". Conforme Audy, a Vila Planetário tem um significado emblemático para o projeto: "é o local onde estamos desenvolvendo a metodologia de escuta e que também será aplicada nos demais territórios".



Também presente na cerimônia de entrega, o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Nelson Beron, destacou o trabalho da Procempa e da SMTC. "Estamos dando oportunidade aos moradores de se qualificarem profissionalmente, de terem maior conectividade com o mundo através da internet, propiciando assim mais dignidade a todos". Beron também agradeceu aos líderes comunitários presentes, Mara Nunes e Michel Couto, por serem grandes facilitadores do projeto e porta-vozes de suas respectivas comunidades.