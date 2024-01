Menos de 0,2% dos imóveis da Região Metropolitana estão desabastecidos, diz Corsan

"Menos de 0,2% dos imóveis da Região Metropolitana estão desabastecidos neste momento, o que representa situações pontuais", divulgou a Corsan na tarde desta sexta-feira (19), se referindo aos impactos do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul. Um novo boletim de atualizações, emitido pelo Centro de Operações Integradas (COI), mostra que as estações de bombeamento da Companhia estão em pleno funcionamento e que o auxílio dos caminhões-pipa, que terminam de abastecer os reservatórios, contribui para acelerar a normalização do serviço.