Rua do bairro Rio Branco segue abandonada; moradores pedem socorro

O temporal que atingiu a cidade de Porto Alegre na noite de terça-feira (16) segue dificultando a vida de muitos moradores da cidade. Na rua São Manoel, localizada no bairro Rio Branco, a situação é extremamente crítica. A destruição tomou conta da via. Galhos e árvores inteiras caídas se misturam com os fios soltos pela calçada.

No edifício Ieda, número 10 da São Manoel, uma árvore caiu destruindo completamente a grade de proteção. Luiz Carlos Gonçalves, que reside no local há treze anos, assistiu o momento em que a árvore desabou. “Estava na janela quando aconteceu. Quando vi ela caindo dei um pulo para trás e bati com as costas na parede. Não conseguimos sair de casa por mais de 12 horas. Tive que sair por buraco entre as grades. O susto foi muito grande ", relata.

Ainda segundo Gonçalves, foi prometido que a luz retornaria até quinta-feira (18) à noite. Na manhã desta sexta-feira (19), não havia nem sinal de restabelecimento do serviço.

Cínthia Moraes, moradora do mesmo prédio, não conseguia se deslocar e ficou presa dentro de casa. “Como os bombeiros começaram a tirar os destroços e não terminaram, meu filho teve que vir me ajudar e me tirar do local manualmente. Foi muito angustiante”, descreve Cinthia, que tem um problema na perna.

“Era uma situação anunciada”, afirmam os residentes da rua, dizendo que as árvores “vinham incomodando”. “Já tenho diversos protocolos reclamando delas junto à prefeitura. Eles vêm até aqui e dizem que está tudo ok. Agora vemos o que aconteceu Tudo destruído e ninguém para ajudar”, conclui Gonçalves.

O também morador da São Manoel, Marcos Lobão, diz não conseguir contato com a CEEE desde o temporal. “Ninguém passou aqui para dar uma satisfação e acabar com nossa angústia”, diz.

Juntamente com outros moradores, Lobão teve de recorrer para chamar a atenção das autoridades. “Começou com a ideia de fazer um churrasco no meio da rua para que as carnes não estraguem. Queremos fazer, através disso, um protesto pacífico. Isso parece um cenário de guerra. Alguém precisa olhar pra nós”, relata.

O protesto ocorre nesta sexta-feira (19) na rua São Manoel na esquina com a Cabral. Segundo os moradores, a ideia é realizar uma manifestação pacífica sem bloquear a rua, utilizando no churrasco as carnes que já tinham em casa e iriam estragar com a falta de luz.