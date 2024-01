RS ainda tem 266 mil pontos sem luz, a maioria na Região Metropolitana

Atualizado às 9h30min

Enquanto parte dos gaúchos já podem respirar aliviados com a volta da luz, 266 mil pontos seguem sem energia na manhã desta sexta-feira (19) no Rio Grande do Sul, 60h desde o início da interrupção do serviço após o temporal de terça-feira (16). A falta de luz se concentra principalmente na Região Metropolitana, tanto na área atendida pela CEEE Equatorial quanto na da RGE.

Na área da CEEE Equatorial, são 81 mil clientes sem luz ainda, segundo as informações da assessoria de imprensa. Em alguns bairros de Porto Alegre, a energia voltou em algumas ruas, mas em outras não. É o caso do Sarandi, onde um condomínio localizado na rua Engenheiro Frederico Dahne segue sem luz de água. O mesmo problema foi relatado por moradores do Menino Deus, Cristal, Tristeza, Ipanema, Bom Fim, Centro, Auxiliadora e Passo da Areia, entre outros bairros, que viram a energia voltar em alguns pontos, mas em outros ainda não.

A RGE informou que 185 mil clientes seguem sem luz às 7h desta sexta-feira. As regiões mais afetadas pela falta de energia são Metropolitana (131 mil), Vale do Rio Pardo (17 mil), Vale do Taquari (16 mil), Central (8 mil) e Vale do Sinos (6 mil).

Jornal do Comércio, o presidente da empresa, Riberto José Barbanera, evitou precisar qual horário o serviço estaria completamente normalizado e avisou que, A CEEE Equatorial chegou a ter 620 mil clientes sem luz nas primeiras horas após o temporal. Em entrevista ao, o presidente da empresa, Riberto José Barbanera, evitou precisar qual horário o serviço estaria completamente normalizado e avisou que, dependendo das condições climáticas, o restabelecimento poderia demorar mais ainda. Para atender a demanda, a CEEE Equatorial deslocou equipes de outros estados para trabalhar nos reparos da rede elétrica.