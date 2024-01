Mar limpo e com temperatura amena abre fim de semana no Litoral Norte

Após uma semana marcada por clima instável e muita chuva em diversas regiões do Rio Grande do Sul, a sexta-feira (19) é de tempo abafado no Litoral Norte. O mar está limpo e com temperatura amena, o que atrai diversas pessoas para dentro da água.

Em Rainha do Mar, balneário que pertence à Xangri-Lá, embora o cenário esteja convidativo, a bandeira é vermelha. Mesmo assim, há muita gente se refrescando nas ondas.

previsão Jornal do Comércio, no decorrer do fim de semana, haverá pancadas de chuva na região Sul, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Região Metropolitana, Serra, Norte e Missões nos próximos dias. No litoral Sul e Campanha, quem roubará as atenções será o vento, que soprará de maneira intensa, com fortes rajadas. Conformedivulgada mais cedo pelo, no decorrer do fim de semana, haverá pancadas de chuva na região Sul, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Região Metropolitana, Serra, Norte e Missões nos próximos dias. No litoral Sul e Campanha, quem roubará as atenções será o vento, que soprará de maneira intensa, com fortes rajadas.