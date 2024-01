Chuvas devem persistir durante o final de semana no Estado

Depois de dias marcados por grandes volumes de chuva em todo o Estado, a precipitação deve continuar marcando presença no final de semana, porém, com bem menos intensidade. Essa instabilidade pode dificultar o processo de retomada dos municípios destruídas por temporais, que necessitam de tempo seco para que as autoridades atuem no processo de limpeza urbana.

Na sexta-feira, o sol irá aparecer entre nuvens em quase todas as cidades gaúchas, mas haverá períodos de maior nebulosidade, com céu nublado em diferentes pontos. O ar mais quente e úmido que ainda atua sobre o Estado favorece a chuva, que vai atingir ao longo do dia diferentes locais, com baixos volumes. A temperatura não será quente, entretanto, com a umidade alta, a sensação térmica será de abafamento.

Em Porto Alegre, a situação será a mesma, porém, a chuva é só uma possibilidade, podendo não chegar a atingir a Capital, que ainda se recupera das consequências da tempestade da última terça-feira. Na cidade, a máxima ficará na casa dos 30°C, enquanto a mínima será de 22°C.

No decorrer do final de semana, o tempo não mudará. As maiores pancadas de chuva estão previstas para a região Sul, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Região Metropolitana, Serra, Norte e Missões. No litoral Sul e Campanha, quem roubará as atenções será o vento, que soprará de maneira intensa, com fortes rajadas.