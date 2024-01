60 mil imóveis da região metropolitana seguem sem abastecimento pela Corsan

A Região Metropolitana de Porto Alegre ainda segue com 60 mil imóveis desabastecidos de água pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) devido à falta de abastecimento de energia. Os municípios mais afetados são Canoas e Gravataí. Segundo informações do Centro de Operações Integradas da Companhia, o número representa uma redução de 40% em relação ao início da manhã.

A Corsan ainda esclarece que o abastecimento deve ser retomado gradualmente durante a tarde e noite desta quinta e madrugada desta sexta-feira (19). No caso de Canoas, os bairros afetados são Brigadeira, Estância Velha, Fátima, Guajuviras, Mathias Velho, Olaria e São Luiz. Para Gravataí, são os bairros Auxiliadora, Bonsucesso, Castelo Branco, Distrito Industria, Dona Helen, Itacolom, Jansen, Jaqueline, Marrocos, Montebelo, Morada Do Vale I, Morada Do Vale II, Neópolis, Nova Conquista, Palermo, Parque Ipiranga, Pôr Do Sol, Recanto Das Taquareiras, Rincão Da Madalena, Rosa Maria, Salgado Filho, Santa Cruz E Vila Central. Vinte caminhões pipa estão de prontidão para atender casos emergenciais, como escolas e hospitais.

Retorno será gradual

O Centro de Operações Integradas esclareceu, por meio de nota, que o retorno será gradual, mesmo com energia restabelecida. Isso acontece porque quando os motores são ligados, passam a captar, bombear e distribuir água, até que toda o encanamento das redes seja preenchido, para, então, alcançar níveis satisfatórios nos reservatórios. Apenas após isso são acionados para que a água chegue novamente às torneiras dos consumidores.

Também destaca que o abastecimento de água não é retomado imediatamente depois que a energia elétrica retorna. Como o encanamento é esvaziado, é criado uma pressão extra dentro do sistema de tubulações. Isso pode danificar ou até romper os dutos quando a água volta a ser bombeada. Então, para minimizar esses riscos, o bombeamento é ajustado de forma lenta e gradual. Assim, pode-se manter as estruturas do sistema preservadas, sendo este tempo necessário para evitar novas avarias.

Muitas estruturas físicas, utilizadas para o abastecimento, foram comprometidas, como explica a instituição. Mesmo assim, declara que já toma medidas para atenuar os impactos causados no sistema de abastecimento. Atualmente, utiliza 79 geradores em 22 cidades de diversas regiões do Estado, número que pode variar ao longo do dia.

A situação atualizada do abastecimento nos municípios atendidos pela Corsan e a previsão de retomada dos serviços pode ser conferida no site https://servicos.corsan.com.br/#/solicitacao/10/