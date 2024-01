Problema recorrente após chuvas no Litoral teve solução rápida

como a registrada nesta quinta-feira as entradas das praias do Litoral Norte do Rio Grande do Sul ficam prejudicadas. A água leva a areia e sobram pedras, dificultando o acesso de veranistas e moradores à beira do mar. Todo ano é a mesma coisa: após uma chuva forte (),. A água leva a areia e sobram pedras, dificultando o acesso de veranistas e moradores à beira do mar.

Se em ocasiões anteriores a situação demorava para ser resolvida, dessa vez, o reparo foi imediato em Xangri-Lá. Logo após o almoço, o tempo abriu e as equipes da prefeitura já estavam na rua.

Jornal do Comércio registrou, em vídeo Antes das 17h, no entanto, as pedras já estavam recobertas. Em Rainha do Mar, balneário que pertence ao município, a reportagem doregistrou, em, o acesso próximo à guarita de salva-vidas 104 totalmente desconfigurado pela manhã.

O prefeito de Xangri-Lá, Celso Bassani (PTB), diz que o trabalho precisou ser realizado em três pontos. "Com as chuvas fortes, a areia sai e ficam as pedras. Então, logo que para de chover, a gente já manda a máquina para tapar de novo", explica.

Porto-alegrenses pegaram a Freeway para driblar falta de luz

Como o Litoral Norte não foi tão atingido pelo temporal, não teve registro de falta de luz ou de água na região. Por isso, alguns porto-alegrenses que têm casa na praia pegaram a Freeway para trabalhar de forma remota.

Foi o caso da jornalista Tatiana Roesler. “Ficamos sem luz e internet na noite de terça, a água acabou ontem à tarde e então decidi vir para praia com meus filhos para poder trabalhar e também colaborar com a diminuição de consumo quando tudo for restabelecido.”

Teve chuva, mas nada forte