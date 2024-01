Mais de 13,9 mil pessoas foram atingidas pelos temporais no Rio Grande do Sul

Entre os 51 municípios gaúchos que reportaram danos à Defesa Civil do Rio Grande do Sul em decorrência dos temporais que atingiram o Estado nesta semana, até a manhã desta quinta-feira (18) havia mais de 13,9 mil pessoas atingidas. Destas, houve uma vítima fatal e 153 estão desalojadas.

O óbito ocorreu em Cachoeirinha devido à queda de uma marquise de um supermercado sobre um homem que se protegia da chuva. O órgão informa também que “não foram reportadas novas ocorrências na madrugada desta quinta” e “não houve resposta hidrológica significativa nas bacias que estão sendo monitoradas com mais atenção”.

De acordo com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPPMet/UFPel), o RS segue influenciado pelo sistema de baixa pressão no Paraguai e sobre a costa do Paraná e Santa Catarina. Sendo assim, são esperadas, para os próximos dias, áreas de instabilidade que provocarão acumulados de precipitação mais significativos, com presença de trovoadas e potencial para queda de granizo sobre a Metade Norte e Vale Central do Estado.

Lista dos municípios atingidos

1 - Aceguá

2 - Agudo

3 - Alvorada

4 - Cachoeira do Sul

5 - Cachoeirinha

6 - Candiota

7 - Canela

8 - Canoas

9 - Cerro Branco

10 - Cerro Grande do Sul

11 - Colinas

12 - Cruzeiro do Sul

13 - Eugênio de Castro

14 - Eldorado do Sul

15 - Encruzilhada do Sul

16 - Estrela

17 - General Câmara

18 - Gramado

19 - Gravataí

20 - Guaíba

21 - Hulha Negra

22 - Lagoa Bonita do Sul

23 - Lajeado

24 - Mata

25 - Montenegro

26 - Não-Me-Toque

27 - Panambi

28 - Paraíso do Sul

29 - Parobé

30 - Passa Sete

31 - Pejuçara

32 - Porto Alegre

33 - Porto Lucena

34 - Porto Vera Cruz

35 - Restinga Seca

36 - Santa Bárbara do Sul

37 - Santa Cruz do Sul

38 - Santa Maria

39 - Santana da Boa Vista

40 - Santo Ângelo

41 - Santo Antônio da Patrulha

42 - Santo Antônio do Palma

43 - São Gabriel

44 - São Miguel das Missões

45 - São Paulo das Missões

46 - São Vicente do Sul

47 - Teutônia

48 - Vale do Sol

49 - Venâncio Aires

50 - Viamão

51 - Vitória das Missões