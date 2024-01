Após tempestade, usuários relatam queda no sinal de internet

No dia seguinte a tempestade com ventos fortes e chuva intensa que devastou Porto Alegre na noite desta terça-feira (17), parte da população relatou, além de falta de água e energia elétrica, queda nos serviços de dados móveis das operadoras de telefonia em alguns pontos da cidade. Com isso, uma parcela dos porto-alegrenses permaneceu sem internet ao longo desta quarta (17).

Fabio Lúcio, zelador de um prédio localizado na Avenida Independência, por exemplo, comenta que ao longo do dia, foram diversas as reclamações proferidas pelos moradores do condomínio à respeito deste tema. “Desde o início da manhã, tenho escutado as pessoas comentando sobre essa instabilidade, que em vários momentos tem deixado elas completamente sem internet, independentemente da operadora", relata.

Nas redes sociais também é possível identificar inúmeros usuários relatando este mesmo problema. Conforme a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), esse serviço utiliza a energia elétrica como insumo básico e, quando há essa interrupção, as alternativas estão associadas a geração própria, com geradores e baterias. Porém, segundo a Anatel, no caso de Porto Alegre, é muito provável que essas baterias não puderam entrar em operação por ter viciado ou por terem sido furtadas.

Ainda, a Conexis Brasil Digital, entidade que representa as operadoras de telecomunicações, afirma em nota que “As operadoras de telecomunicações estão atuando, em razão dos fortes impactos das chuvas que atingiram alguns dos municípios do Rio Grande do Sul na terça e quarta-feira, para o completo restabelecimento dos serviços prejudicados no menor tempo possível”.