Helicóptero foi encontrado em SP após nova abordagem de buscas

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou nesta sexta-feira (12) que o helicóptero desaparecido há 12 dias no estado foi encontrado após adotarem uma nova estratégia de buscas.

Triangulação de sinal de celulares definiu nova abordagem nas buscas. De acordo com a PM, ao invés de voos rápidos cobrindo uma área maior, as equipes fizeram voos em velocidade e altura menores em uma área delimitada.

Região foi separada por quadrantes. Com isso, a PM fez o voo e, nos primeiros quadrantes, o helicóptero foi encontrado. PMs estão descendo de rapel no local por um helicóptero. Ainda segundo a PM, outras equipes estão se deslocando para a região, que é de difícil acesso.





HELICÓPTERO DESAPARECEU A CAMINHO DE ILHABELA



A aeronave foi encontrada em Paraibuna (cerca de 130 km da capital), após sumir na tarde de 31 de dezembro. Quatro pessoas estavam a bordo: Luciana Rodzewics, 46, Letícia Ayumi Rodzewics, 20, Rafael Torres, 41, e o piloto, Cassiano Tete Teodoro.



SOBRE OS PASSAGEIROS



Segundo a Polícia Militar do estado de São Paulo não há sobreviventes. Eles saíram de São Paulo e iam até Ilhabela, no litoral norte paulista. De acordo com a PM, o helicóptero decolou às 13h15 e fez o último contato às 15h10.

Antena captou sinal de celular de desaparecido. Nesta semana, a SSP disse ter encontrado sinal do celular de uma das pessoas que estava a bordo, mas não especificou quem.