Dmae renova cerca de 18 mil metros das redes de água da região central da Capital

Mais de 18 mil metros de novas tubulações até janeiro de 2025. É isso que o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) promete para os bairros Bom Fim, Centro Histórico e Independência, localizados na área central de Porto Alegre. Iniciadas no final do ano passado, as obras visam substituir redes antigas de água da região, muitas datadas ainda da década de 1970, por uma tubulação nova, mais resistente e eficaz.

Segundo o DMAE, a região foi escolhida justamente pelo envelhecimento de suas redes. Construídas ainda no final do século XX, os encanamentos são, em sua maioria, feitos de ferro dúctil que, com o passar dos anos, começa a apresentar corrosão, com vazamentos e ferrugem, demandando atenção redobrada do Departamento e prejudicando os consumidores.

Já as novas tubulações estão sendo feitas em tubo de polietileno de alta densidade (PEAD). De acordo com o diretor-geral do DMAE, Maurício Loss, essas mudanças visam resolver os inúmeros problemas de abastecimento dos bairros de uma só vez.

“As novas redes apresentam maior durabilidade e resistência a rupturas ou quaisquer outros imprevistos. Colocando-as, teremos menos transtornos no futuro e, consequentemente, ofereceremos um serviço de maior qualidade para a população, que terá uma água de melhor qualidade e menos quedas”, disse Loss.

Fiscal de uma das obras no bairro Bom Fim, localizada em frente ao Supermercado Zaffari, na rua Fernandes Vieira, Eliezer Ferraz, 40 anos, enfatiza as vantagens da instalação de mais registros hidráulicos. “Quando há algum problema nas tubulações, é necessário que o registro seja fechado para que as equipes do Dmae realizem o conserto. Até então, quando isso acontecia, praticamente o bairro inteiro ficava sem água. Agora, terão vários registros novos, que serão fechados conforme necessário e em um ponto específico, sem atingir outras ruas”, explica.

Nem todas as ruas desses bairros passarão por obras. Antes de iniciar o projeto, o Dmae estabeleceu quais são os pontos críticos e, a partir deles, definiu quais as redes que serão renovadas. Esse fator, e o fluxo menor carros nesse período do ano na Capital, são fatores que, para Loss, impactam diretamente na boa receptividade por parte da população local à essas remodelações.

“Ao contrário do que houve durante as obras no Quadrilátero Central, quando muitas pessoas reclamaram, nessa região, temos tido um bom controle. Estamos fazendo as reformas por setores e, de todo modo, são ruas que não chegam a apresentar grandes congestionamentos, ainda mais nessa época do ano”, completa o diretor-geral.

Essas obras estão sendo executadas pela empresa terceirizada Encosan e passarão por ruas e avenidas como Alberto Bins, Independência, Voluntários da Pátria, Andradas, Cristóvão Colombo e Osvaldo Aranha. O valor de contrato é de R$ 10.759.602,30.

LEIA TAMBÉM: Porto Alegre volta a sofrer com alagamentos após forte pancada de chuva

Após a conclusão das reformas, o Dmae tem pretensões de expandir esse tipo de obra para outras regiões da cidade, já que, na Capital, são diversos os bairros abastecidos por redes já envelhecidas.