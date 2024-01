Após rescindir contrato, Dmae emite contas de água pelo consumo médio

As contas do serviço de água em Porto Alegre referentes aos meses de dezembro de 2023 e janeiro 2024 serão emitidas, respectivamente, em janeiro e fevereiro de 2024, tendo como base a média de consumo de três meses anteriores. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) adotou a medida após a rescisão do contrato com a Fimm, antiga prestadora de serviços de leitura de hidrômetros, impressão e entrega simultânea de contas. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.Conforme o departamento, valores médios acima do histórico do ramal serão analisados para que as contas não apresentem cobranças discrepantes. Caso o cidadão avalie que o seu consumo não condiz com o gasto, pode solicitar a revisão do valor enviando e-mail para o endereço [email protected] , anexando a conta reclamada e uma foto atual do hidrômetro na qual se visualize a marcação (quatro números pretos). O Dmae está concluindo a contratação emergencial de outra empresa para prestação destes serviços. A emissão por média é realizada visando manter os volumes medidos no hidrômetro dentro dos padrões de utilização dos usuários, evitando acúmulos de consumo que podem ocasionar cobranças elevadas, quando da leitura efetiva do equipamento. Cobranças que apresentem pequenas diferenças, a maior ou a menor, serão compensadas na leitura real.