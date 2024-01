Concurso estadual abrirá vagas para contratação de 3 mil novos professores

Na manhã desta quarta-feira (10), Eduardo Leite anunciou que haverá um novo concurso público da Rede Estadual de educação em 2024. Serão 3 mil vagas destinadas aos professores. As informações foram divulgadas pelo governo do Rio Grande do Sul.

O anúncio ocorre após a nomeação dos mais de 1,5 mil novos servidores efetivos aprovados no último concurso para docentes da Rede Estadual. Somando os dois certames, até 2026 haverá pelo menos mais 4,5 mil novos educadores para compor o quadro de recursos humanos das escolas estaduais de forma efetiva.



Além desses dois processos seletivos, um já consolidado e o outro em projeto para lançamento de edital, o governo do Estado protocolou, no ano passado, na Assembleia Legislativa, um projeto de contratação emergencial (PL 364/2023) que prevê vagas para até 9 mil professores e servidores temporários.



As medidas visam qualificar o atendimento aos estudantes, garantindo o número de vagas que forem necessárias para serem preenchidas nas instituições de ensino do Estado.