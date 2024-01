UFSM abre inscrições para formação de professores em Educação Profissional

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está com inscrições abertas no processo seletivo para ingresso no Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação Profissional (PEG), oferecido pelo Centro de Educação, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. São ofertadas 150 vagas, destinadas a bacharéis e tecnólogos graduados nos cursos distribuídos entre os sete eixos tecnológicos: Ambiente e Saúde, Controle e Processos Industriais, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Recursos Naturais, e Produção Alimentícia.

O PEG é voltado a bacharéis e tecnólogos interessados em complementar sua formação didático-pedagógica no âmbito da graduação, a fim de se dedicarem à docência na educação profissional e tecnológica em escolas técnicas, politécnicas, institutos federais e instituições similares.

As inscrições seguem até o dia 12 de janeiro de 2024. A solicitação de isenção da taxa de inscrição, que é de R$ 75,00, pode ser feita até a próxima quinta-feira (4), no momento da inscrição. O processo seletivo será realizado no dia 28 de janeiro de 2024, na cidade de Santa Maria, com início às 9h e término às 12h. O processo classificatório será composto por uma prova de redação.