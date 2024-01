Paleta Atlântida espera receber mais de 100 mil pessoas neste ano

A sétima edição do Paleta Atlântida, em Xangri-Lá, ocorre no dia 27 de janeiro na Praia de Atlântida. O churrasco coletivo, onde assadores amadores e profissionais preparam carnes para os amigos na beira da praia, terá diversas atrações para o público além do prato principal. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem pelo Paleta Atlântida, que ocorrerá em um trecho de 3km na praia, distribuídos em 15 blocos.

Entre as novidades estão as tendas para os assadores celebridades, um shopping de vinhos, degustação de espumantes, feiras sustentáveis e palcos temáticos: Hard Rock, Nativista, Paleta, entre outros. Além de gastronomia e cultura, o Paleta terá eventos esportivos como futebol, beach tênis e futebol de mesa.

Para participar do maior churrasco de beira de praia do mundo, é possível adquirir o Ticket Individual - apenas para participar do evento com direito a Open Food, mas não quer assar - ou o Ticket Trio de Assadores, para assar a carne com os amigos, com a possibilidade de escolher o lugar da churrasqueira no momento da compra. Outras possibilidades são os espaços Corporativos e Paradores.

Mais informações no https://www.paletaatlantida.com.br/