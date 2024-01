Obras do primeiro trecho da Rodovia do Parque devem ser concluídas em fevereiro

As obras que ocorrem no Km 5 da pista norte da BR-448 (Rodovia do Parque), desde a última quarta-feira (3), devem ser finalizadas até o início de fevereiro, informa a CCR ViaSul. O objetivo é corrigir ondulações na pista. Segundo a empresa, concessionária da rodovia, as reformas no pavimento vão ter um investimento de R$ 7 milhões e pelo menos 30 trabalhadores envolvidos. Durante as obras, a recomendação é que os motoristas dupliquem a atenção no local.

Os outros trechos que sofrem com as irregularidades terão um novo cronograma. Após avaliar as obras e o comportamento do tráfego nesta primeira etapa, a CCR ViaSul irá informar as datas de conclusão para os demais locais entre Esteio e Canoas, do Km 3 até o Km 11, em ambos sentidos. Ainda, será necessário realizar o bloqueio de até duas faixas nesses quilômetros, a depender do estágio das intervenções.

As ações estão sendo realizadas nesta etapa do ano porque, conforme o coordenador de engenharia da empresa, Diego Guedes, mesmo que tráfego seja mais intenso na Freeway, nessa época do ano, "na BR-448 acontece o inverso, com redução do fluxo médio", informou em nota.

A BR-448 foi inaugurada no ano de 2013, já conhecida como Rodovia do Parque à época. Segundo a CCR ViaSul, os desníveis já existiam quando a empresa assumiu a concessão da pista, em fevereiro de 2019.