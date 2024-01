Explosão em prédio no bairro Rubem Berta deixa feridos em Porto Alegre

Uma explosão atingiu um condomínio no bairro Rubem Berta, localizado na zona norte de Porto Alegre. O fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira (4) em uma das torres do condomínio residencial.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, oito pessoas ficaram feridas, sendo seis moradores e dois profissionais que estavam atendendo a ocorrência. A corporação ainda afirma que a explosão teria sido gerada por um vazamento no local.

O condomínio está localizado na Rua Inocêncio de Oliveira Alves, próximo à esquina com a Rua João Fázio Amato. A explosão ocorreu por volta de 00h30.

Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros Fabio Lopes, os profissionais foram acionados por conta de um forte cheiro de gás vindo de um dos apartamentos. "Eles estavam orientando as pessoas a se retirarem do prédio e abrirem todas as janelas. Quando estavam descendo as escadas, foram surpreendidos por uma explosão que ocasionou o ferimento de seis moradores e dois militares", disse Lopes.

Dos feridos, seis foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Cinco receberam atendimento e já foram liberados. Um bombeiro com queimaduras na face permanece internado na sala vermelha do HPS.

Além deles, mais duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital Cristo Redentor. Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, os dois estão internados na UTI com quadro grave de queimaduras pelo corpo provocados pela explosão. Um terceiro indivíduo deu entrada com ferimentos causados estilhaços de vidro e já foi liberado.