Obras no Quadrilátero Central são retomadas em Porto Alegre

obras na região do Quadrilátero Central, no Centro Histórico de Porto Alegre, foram retomadas nesta quarta-feira (3). Os trabalhos tiveram uma pausa entre os dias 15 de dezembro a 2 de janeiro As, no Centro Histórico de Porto Alegre, foram retomadas nesta quarta-feira (3). Os trabalhos tiveram umacom o objetivo de não interferir no comércio durante as vendas de natal. Comerciantes relatam que o movimento de clientes diminui e pedestres precisam desviar dos trechos em obras.

Na região da Rua dos Andradas, entre a Rua Vigário José Inácio e Doutor Flores, os comerciantes notam que os clientes evitam fazer compras devido às obras. "Nossa loja diminuiu muito o movimento devido às obras, o pessoal reclama da transição de vir até o Centro, tanto para estacionar, quanto para caminhar. Muita gente também se machuca porque tem pedras soltas", conta a auxiliar de loja Tauane Rodrigues.

O empreendedor Vinicius Souza de Araújo, sócio-proprietário de um café na região, destaca que o estabelecimento precisa do movimento nas ruas, que foi reduzido pelas obras. Apesar disso, ele ressalta a importância de melhorias no local. "Sabemos que é uma necessidade fazer uma melhoria aqui no Centro, mas a demora que tem sido necessária para que isso seja feito tem atrapalhado bastante no nosso faturamento", pontua Araújo.

Outro ponto que o empreendedor levanta é o fato das obras dificultarem o trabalho dos entregadores. "Para nós que trabalhamos com tele-entrega, fica bem ruim o trânsito para o nosso entregador", complementa.

Para a gerente de loja Nathalia Andrades Borges, o movimento de dezembro foi afetado por conta das obras, mesmo com a pausa. "O cliente não quer passar naquela rua suja, não quer sujar os tênis, não quer sujar a loja. Então acabou afetando bastante a gente, porque o pessoal não quer vir aqui pra cima porque a obra está aqui em cima", avalia Nathalia.

A loja em que trabalha tem outras duas filiais e Nathalia faz uma comparação com a situação da loja que fica na Rua Voluntários da Pátria, onde as obras já estavam concluídas antes do natal. "O movimento da Voluntários foi melhor. Desde a pandemia, foi o melhor movimento que tivemos e, aqui em cima, demos uma caída", afirma a gerente.

Caminhando pela Andradas, o montador e testador de produtos eletrônicos Higor da Silva Oliveira se espantou ao chegar ao fim da calçada e não poder prosseguir por conta das obras. "Fui passar e não sabia, não vi nenhuma placa sinalizando nem nada", diz Oliveira.

O pedestre fazia compras e precisou desviar do seu caminho por conta das obras. Foto: Tânia Meinerz/JC

Contudo, o pedestre acredita que as intervenções serão benéficas para o futuro do Centro Histórico. "É bom ver também que está tendo esse retorno dos nossos representantes e do governo e que estão pensando nessa melhoria do dia a dia", pondera Oliveira.

Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), as obras fazem parte do conjunto de intervenções do Quadrilátero Central. Segundo a assessoria de imprensa do departamento, as substituições de redes de água são realizadas para qualificar o abastecimento do Centro.