Obras do Quadrilátero terão pausa para não interferir no comércio no Centro de Porto Alegre

As obras do Quadrilátero Central, no Centro Histórico de Porto Alegre, terão uma pausa de 15 de dezembro a 2 de janeiro para não interferir no comércio. A decisão foi anunciada em conjunto com a prefeitura, o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas) e comerciantes.

A parada interfere no cronograma do trabalho, restando a finalização de algumas vias que serão concluídas até o final de janeiro de 2024. Os trabalhos seguem até o dia 15 de dezembro nas ruas Voluntários da Pátria, entre a Marechal Floriano Peixoto e Doutor Flores; rua Vigário José Inácio, entre as ruas Voluntários da Pátria e General Vitorino; rua Doutor Flores, entre a Voluntários da Pátria e General Vitorino; e rua dos Andradas, entre a Marechal Floriano Peixoto e Doutor Flores.

Segundo o Sindilojas Porto Alegre, os trabalhos foram suspensos para estabelecer uma melhor movimentação de consumidores durante a época das festas de final de ano. Conforme o sindicato, a medida estabelece a ideia de ajudar o empresário a manter uma boa circulação de pessoas, incentivando o consumo neste fim de ano - data considerada forte para o comércio. A entidade informa semanalmente, através de notícias recebidas da prefeitura, os locais onde as obras têm sido realizadas. A ideia é ajudar a população, assim como os empreendedores que usam as vias, a saberem sobre o andamento dos trabalhos.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura informou que, após o término das obras, não será permitida a volta dos ambulantes que anteriormente ocupavam a região. Os trabalhos de revitalização da região central estão concentrados nas ruas Doutor Flores, Marechal Floriano Peixoto, General Vitorino e Voluntários da Pátria. As obras previstas tratam sobre a troca de toda a rede de abastecimento de água, da rede de drenagem e a padronização das calçadas. Em 2024, segundo a secretaria, terão início os trabalhos na avenida Borges de Medeiros, na rua dos Andradas, na rua Uruguai e na Travessa Acelyno de Carvalho.