Centro será referência econômica para Porto Alegre, afirma Schirmer

"O Centro Histórico Porto Alegre será transformado pela prefeitura em um local referência nas áreas econômica, turística e gastronômica. Para que isso aconteça, estamos fazendo uma série de obras como a recuperação da fachada do Mercado Público e do segundo andar do centro de abastecimento. Além disso, estão sendo feitas reformas no viaduto Otávio Rocha, na avenida Borges de Medeiros, que vai levar mais gente ao Centro Histórico". A análise é do secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, que junto com o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, participou nesta terça-feira (19) do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Palácio do Comércio. O tema discutido pelos dois secretários municipais foi o "Centro Histórico Renovado: Avanços e Oportunidades".

Segundo Schirmer, está sendo elaborado um plano de turismo cultural com apoio da agência francesa de fomento e também recuperado o antigo Cinema Imperial/Guarani - acordo firmado com a Caixa Econômica Federal. "O espaço cultural da Caixa na Praça da Alfândega será entregue no próximo ano", ressalta. O secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos destaca que cerca de sete milhões de turistas que vão a Serra gaúcha por ano e passam por Porto Alegre. "O problema é que eles não ficam na cidade. Temos que tornar a Capital mais atrativa para quem visita o Estado.

Conforme Schirmer, a prefeitura tem objetivo de mostrar a iniciativa privada que está transformando Porto Alegre. "Queremos a participação dos empresários nesse processo e que a cidade tenha condições de ter um Centro Histórico atrativo", acrescenta. De acordo com o secretário, cerca de 350 mil circulam diariamente pelo Centro Histórico. Para o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, o desafio da gestão municipal é fazer com que as pessoas de fora do Estado fiquem em Porto Alegre. "A gente precisa mostrar o nosso potencial aos turistas. Temos, por exemplo, uma Orla do Guaíba espetacular", destaca.

Já o secretário André Flores afirmou que as obras do Quadrilátero Central serão concluídas até o final do ano. Segundo ele, após o término das obras não será permitida a volta dos ambulantes que anteriormente ocupavam a região. Os trabalhos de revitalização da região central estão concentrados na rua Doutor Flores até a rua Marechal Floriano Peixoto e da rua General Vitorino até a rua Voluntários da Pátria. As obras previstas tratam sobre a troca de toda a rede de abastecimento de água, da rede de drenagem e a padronização das calçadas. Em 2024, de acordo com Flores, terão início os trabalhos na região da avenida Borges de Medeiros, na rua dos Andradas, na rua Uruguai e na Travessa Acelyno de Carvalho.