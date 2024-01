Porto Alegre registra mais de 30mm de chuva em uma hora

A capital Porto alegrense foi atingida por uma grande quantidade de chuva nesta terça-feira (02), gerando transtornos, alagamentos e pontos bloqueados em diversos locais da cidade. Segundo a estação de medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Jardim Botânico, somente no intervalo de uma hora, foi registrado 30mm de chuva. Também foi registrado umidade de 96% e temperatura de 20,7ºC para o dia de hoje.

Ainda, órgão já havia publicado aviso de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, entre o meio dia e 23h59min do dia de hoje, além de ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo na região do centro, norte, sudeste e sudoeste do Rio Grande do Sul, juntamente com a região metropolitana de Porto Alegre.