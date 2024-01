Chuva forte causa transtornos em Porto Alegre

Uma chuva forte no início da tarde desta terça-feira, 2 de janeiro, causou transtornos no primeiro dia útil do ano em Porto-Alegre. Por volta das 13h30min, uma intensa precipitação atingiu a cidade e seguiu por mais de 30 minutos, gerando rapidamente pontos de alagamento e trechos bloqueados na capital gaúcha.

A chuva causou transtornos, especialmente em um horário de deslocamento do início da tarde. As avenidas Nilo Peçanha e Nilópolis, por exemplo, chegaram a ficar com o trânsito parado em alguns pontos. A Vasco da Gama, entre a Mariante e a Fernandes Vieira, ficou alagada. Diversas sinaleiras deixaram de funcionar.

A avenida Osvaldo Aranha, perto do Instituto de Educação, a rua Jerônimo de Ornellas e o entorno do estádio Beira-Rio foram outros trechos em que alagamentos também prejudicaram o fluxo de carros.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou pontos de alagamentos ao longo da cidade, sendo estes:

Rua Antonio Carlos Guimarães X Avenida Loureiro da Silva;

Avenida Sertório X Rua Joaquim Silveira;

Avenida Protásio Alves X Avenida Neusa Goulart Brizola;

Rua Cel. Aparício Borges X Rua Pedro Boticário.

A previsão para esta terça-feria, segundo a MetSul Meteorologia, é de chuvas, com mínima de 20ºC e máximas de 33ºC. A precipitação deve se manter, pelo menos, até daqui a 10 dias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) projeta para chuvas isoladas nesta terça-feira. Com a intensidade da chuva no início da tarde, a estação de medição do órgão registrou 30,4 mm de chuva em menos de uma hora. Para quarta-feira, a previsão é de um dia encoberto com chuva e vento fraco/moderado com rajadas. Ainda, conforme a empresa, a chuva deve continuar no sul do Brasil por um período de até dez dias, mas com grande variação entre as regiões. No Rio Grande do Sul, o volume tende a ser maior nesses primeiros dez dias do mês, juntamente com Santa Catarina, enquanto Paraná, por sua vez, terá chuva mais irregular e abaixo da média.

O Inmet também publicou aviso de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo na região do centro, norte, sudeste e sudoeste do Rio Grande do Sul, juntamente com a região metropolitana de Porto Alegre

O instituto orienta para, em caso de rajadas de vento, que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de descargas elétricas, nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.