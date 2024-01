Rio Grande do Sul tem chuva forte e granizo a partir desta terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de temporais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná a partir do meio-dia desta terça-feira (2). As condições meteorológicas estarão favoráveis a tempestades com chuvas de intensidade de moderadas a forte (30mm/dia até 50mm/dia), com trovoadas, rajadas de vento entre 40km/h e 60km/h. No Rio Grande do Sul, os temporais desta terça-feira devem ocorrer em áreas isoladas da metade Norte, mais parte da região Central e Campanha gaúcha. Também pode chover forte em áreas de Santa Catarina; e Oeste, parte do Centro e Noroeste, Sudoeste e Sul do Paraná.A instabilidade intensifica a partir da quarta-feira (03), com chuva entre 50mm/dia e 100mm/dia acompanhadas de trovoadas, possibilidade de queda de granizo, rajadas de vento entre 60km/h e 90km/h em áreas isoladas do Litoral Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul; Leste e Sul de Santa Catarina, Litoral, Curitiba e Região Metropolitana do Paraná.