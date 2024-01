Festa da virada em Porto Alegre é acompanhada por multidão na Orla da Guaíba

A chegada de 2024 em Porto Alegre foi marcada por muita animação, música e fogos de artifício no trecho 1 da Orla do Guaíba. Milhares de pessoas comemoraram a chegada do novo ano - vestidos a maioria de branco, com espumante e lanches.

De duas balsas colocadas dentro do Guaíba foram lançados fogos de artifício durante oito minutos. Desde cedo, um mar gente começou a tomar conta do espaço da Orla. As famílias trouxeram mesas e cadeiras para curtir com muita tranquilidade a virada num dos cartões postais da cidade.

Fotógrafos e cinegrafistas que foram colocados no Mirante tiveram uma visão privilegiada da presença do público que tomou conta de cada canto da Orla do Guaíba projetada pelo arquiteto Jaime Lerner. O ponta pé inicial da festa de adeus do ano de 2023 foi dado pelo Grupo Alma Gaudéria que subiu no palco montado ao lado da Usina do Gasômetro.

A Estado Maior da Restinga, campeã do Carnaval 2023 de Porto Alegre, colocou o público para dançar com grandes clássicos do samba. O grupo de Rap Da Guedes, comemorando 30 anos de carreira, embalou as pessoas que aguardavam a chegada de 2024. Na sequência, a banda de rock Reação em Cadeia fez a sua apresentação.

No intervalo dos shows, os Djs Viny e Carol Teodoro animaram o público com som mecânico. O grupo de samba Fundo de Quintal e a banda de pagode diPropósito fecharam a noite com muita gente dançando e celebrando a chegada de 2024.

Ao longo da do trecho 1 da Orla do Guaíba, diversas famílias moradoras de Porto Alegre e de cidades da Região Metropolitana - Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Gravataí e Cachoeirinha ocuparam o espaço para celebrar o novo ano.

O casal Jaqueline Oliveira (Novo Hamburgo) e Júlio César Alves (Sapucaia do Sul) que trouxe o cachorro Teddy, pediu um ano mais tranquilo - sem fome, sem catástrofes naturais e que as pessoas pudessem estudar, trabalhar. e adquirir a casa própria. Jaqueline disse que em 2024 deseja construir uma família ao lado de Júlio César.

Moradora de Canoas, dona Zula Ferreira, 76 anos, que estava acompanha os filhos Paulo e Vanessa e da nora Tina, participou pela primeira vez da festa na Orla do Guaíba. "Desejo a todas as pessoas um Mundo com paz, saúde e sem guerras", destacou. O casal Rosane e Paulo Oliveira, que estavam na companhia dos amigos Taís e Chris, desejou muita saúde a todo os brasileiros. As ruas e avenidas do Centro Histórico de Porto Alegre foram interditadas, o que proporcionou que as pessoas puderam circular e curtir a noite mais à vontade. Na Praça Júlio Mesquita, um dos pontos mais movimentados da região, muitas pessoas aproveitaram para realizar o churrasco da virada.

O secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, informou que os preparativos para a festa da virada começaram em março de 2023, com objetivo de proporcionar uma grande comemoração aos porto-alegrenses. Depois de 15 anos, Porto Alegre recebeu atrações musicais nacionais. "Foi uma linda festa de boas-vindas ao Ano Novo", acrescentou. Segundo Ventura, a prefeitura de Porto Alegre investiu mais de R$ 2 milhões para a festa da Virada - maior investimento do Município dos últimos anos. "Queremos para os próximos anos ampliar a rede de atrações ao público e atrair turistas", destacou. Conforme o secretário, a ideia é trabalhar Porto Alegre para ser uma referência da cultura no Mercosul, ou seja atraindo mais turistas para movimentar a economia da cidade. "Queremos que o resto do Brasil e os países do Mercosul vejam o que Porto Alegre tem de bom e o que ela pode apresentar para o Mundo", explicou.

Após a festa de Réveillon na Orla do Guaíba, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realizou uma operação especial de limpeza para o recolhimento de resíduos. Foram retiradas cerca de 25 toneladas de materiais da área. Na manhã desta segunda-feira, (1º), as equipes concluíram os serviços de coleta, varrição e lavagem nos locais de entorno do evento, como as avenidas Presidente João Goulart e Edvaldo Pereira Paiva, além dos trechos 2 e 3 da Orla. A limpeza contou com aproximadamente 100 garis do DMLU, além dos profissionais escalados pela GAM 3, responsável pela manutenção do trecho 1 da Orla do Guaíba.