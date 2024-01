Festa da virada na Orla do Guaíba atrai multidão em Porto Alegre

A chegada de 2024 em Porto Alegre foi celebrada por milhares de pessoas que foram à Orla do Guaíba acompanhar a festa da virada. A comemoração ocorreu no trecho 1 da Orla, junto à Usina do Gasômetro, e teve show de queimas de fogos e diversas atrações musicais. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

A festa começou no fim da tarde de domingo (31/12) com apresentações do grupo Alma Gaudéria; Escola de Samba Estado Maior da Restinga; DJs Viny e Carol Teodoro; banda de rock Reação em Cadeia e o grupo de rap Da Guedes.



A comemoração foi encerrada com duas atrações nacionais: os cariocas do Fundo de Quintal e a banda de pagode Di Propósito, de Brasília.



A partir da madrugada desta segunda-feira (1), equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), com 80 garis, iniciaram o trabalho de limpeza. A GAM3, concessionária que administra o trecho, também disponibilizou trabalhadores.