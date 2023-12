Em Ubiretama, cobertura de quadra esportiva é destruída pelo temporal

Pelo menos dez cidades gaúchas registraram prejuízos em razão das chuvas fortes, ventos e raios que atingiram o Rio Grande do Sul na madrugada desta sexta-feira (29). Segundo a Defesa Civil do Estado, os municípios Cândido Godói, Cerro Largo, Giruá, Horizontina, Santa Rosa, Santo Cristo, São Luiz Gonzaga, São Nicolau, Tucunduva e Ubiretama comunicaram danos e ocorrências. As defesas civis municipais mencionaram a ocorrência de quedas de árvores e danos em telhados. O caso mais grave ocorreu em Ubiretama, cidade de cerca de dois mil habitantes, que registrou a queda da cobertura de uma quadra esportiva. A quadra de futebol de grama sintética havia sido inaugurada em junho de 2023. A estrutura fica localizada nas proximidades da praça Telmo Motta. De acordo com a prefeitura, o temporal causou diversos outros estragos no município. Ninguém ficou ferido.

Em Giruá, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender ocorrências de quedas de árvores e galhos nas vias. Duas casas foram destelhadas. Em Cerro Largo, a prefeitura informou que a cidade registrou destelhamentos de residências em razão do temporal, além da derrubada da decoração natalina da praça Central, quedas de árvores e postes. No município, a chuva atingiu 54 milímetros em apenas uma hora, entre 6h e 7h desta sexta-feira, e as rajadas de vento alcançaram 115 quilômetros por hora.

Em Porto Alegre, as equipes da prefeitura foram mobilizadas para o atendimento à população devido à chuva da madrugada de sexta-feira (29). Não foram registradas ocorrências graves, conforme a Defesa Civil da Capital. A precipitação acumulada da 0h às 8h somou 31 mm, segundo a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Jardim Botânico. A cidade também registrou, na madrugada, rajadas de vento de 30km/h, conforme a Climatempo.

Na Estação de Tratamento de Água (ETA) Belém Novo, houve falta de energia por duas horas. O abastecimento não foi comprometido porque os reservatórios estão cheios. Na rede social X (ex-Twitter), o prefeito Sebastião Melo disse que a prefeitura está orçando geradores para emergências. "Reforçamos o apelo à CEEE Equatorial para priorizar os serviços e, assim, mantermos a cidade abastecida neste feriado”, comentou Melo.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb), com auxílio de agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), trabalhou na remoção de uma árvore caída na avenida Pinheiro Borda, na zona Sul da Capital. No trânsito, dois semáforos ficaram fora de operação: na esquina da avenida Protásio Alves com a avenida Ijuí; e na esquina da Ramiro Barcelos com avenida Independência. Também foi registrado acúmulo de água na região da avenida Sertório esquina com a rua Voluntários da Pátria. A população em caso de dúvidas e emergências poderá solicitar o auxílio da Defesa Civil pelos telefones 199 ou do Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.