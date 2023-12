Tempo vira no RS e última sexta-feira do ano tem chuva e trovoadas

A chegada de uma frente fria trouxe chuva, temporais e raios ao Rio Grande do Sul já na madrugada desta sexta-feira (29). Chove forte no início desta manhã em Porto Alegre e em outras cidades gaúchas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas com trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento entre 60 Km/h e 90 Km/h até o meio-dia desta sexta-feira em grande parte do Rio Grande do Sul.

• LEIA TAMBÉM: Litoral Norte amanhece com vento, nuvens escuras e chuva



Em Porto Alegre, há pontos com alagamentos e semáforos fora de operação. A queda de uma árvore causa bloqueio parcial na avenida Pinheiro Borda, na Zona Sul da Capital.



Após o forte calor da quinta-feira (28) com quase 40°C - fez 37,2°C em Campo Bom - o A queda de uma árvore causa bloqueio parcial na avenida Pinheiro Borda, na Zona Sul da Capital.Após o- o fim do ano deve ter temperaturas mais amenas . A partir da noite desta sexta, o vento ingressa do quadrante Sul, afastando as nuvens, e o último fim de semana do ano será marcado pelo predomínio do sol e temperaturas amenas.