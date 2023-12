Ano Novo terá tempo firme e temperatura amena em todo o Estado

Se 2023 foi marcado por fortes chuvas em todo o Estado, o próximo ano já começará diferente. Entre o dia 31 de dezembro e 1º de janeiro, o Rio Grande do Sul terá tempo firme, com céu claro e poucas nuvens em todas as regiões. Além disso, a virada será acompanhada por temperaturas um pouco inferiores ao habitual, entre 16°C e 27°C, o que deve deixar o Réveillon muito mais agradável àqueles que se incomodam com as altas temperaturas do verão gaúcho.

Antes do tempo abrir ao longo do final de semana, a sexta-feira (29) será marcada pela passagem de uma frente fria pelo Estado, que provocará o aumento de nuvens e pancadas de chuva em todas os pontos gaúchos. Os maiores acumulados de precipitação devem ocorrer na Metade oeste, onde estão previstos de 50 a 100 mm de chuva, acompanhada por raios, fortes rajadas de vento e até mesmo granizo em algumas regiões.

Na Capital, o tempo ficará instável, alternando entre temporais isolados e sol, com a máxima chegando aos 27°C. Em todas as regiões, o abafamento em meio as chuvas será marca registrada, podendo chegar aos 32°C em alguns pontos.

À noite, o vento ingressa do quadrante Sul, afasta as nuvens, e começa a mudar o padrão de temperatura, fazendo com que o último final de semana do ano seja marcado pelo predomínio do sol e temperaturas amenas.

Antes do Réveillon, é muito comum um grande fluxo de pessoas ir em direção ao litoral ou ao interior do Estado. Em relação a isso, a meteorologista da MetSul, Estael Sias, aconselha aqueles que viajarão nos próximos dias a “colocar um casaquinho a mais na mala para não correr o risco de passar frio durante a virada”.