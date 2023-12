Rodoviária de Porto Alegre apresenta grande fluxo de passageiros; 95% ruma ao Litoral Norte

A rodoviária de Porto Alegre apresenta um movimento muito grande nesta sexta-feira (29). O motivo são as festividades de Réveillon. Muitos jovens, idosos e famílias escolheram o ônibus como meio de locomoção até seu destino final.

Segundo informações da própria rodoviária, 95% das pessoas se deslocam para o litoral gaúcho, tendo sexta-feira (29) e sábado (30) com dias de maior movimentação. A rodoviária fica aberta 24 por dia e terá a frota diária de 240 horários, contando com um reforço de 200 horários extras. A recomendação é comprar as passagens com antecedência e chegar pelo menos 30 minutos antes da saída do ônibus.

Contrariando as estatísticas, a cuidadora de idosos, Carmen Freitas afirma que não irá para praia. "Iremos para Canela, fugir um pouco do calor." Ela ainda diz que seguiu as dicas e comprou dias antes a passagem. "Me preparei bem e comprei com calma. Como está chovendo, viemos mais cedo para não correr nenhum tipo de risco", ressalta.

Em contrapartida, o aposentado Edson Rodrigues vai na mesma linha que a maioria. "Eu e minha esposa vamos para Capão da Canoa passar a virada com a família. Como compramos semana passada, foi tudo bem tranquilo", relata.

A família de Samuel Linhares irá fugir da normalidade. Enfrentará longas horas de viagem até a Cidade Maravilhosa. "Vou com minha mulher e filho para o Rio Janeiro. Tínhamos planejado ir de avião, mas o preço estava muito alto, então decidimos vir de ônibus mesmo", conta o auxiliar de pintura.

Ele afirma estar empolgado para o passeio apesar da longa distância a ser percorrida. "Será em torno de um dia de viagem. Iremos encontrar uma parente da família e aproveitar as praias a as belas paisagens", diz Linhares.