Lotéricas têm movimento intenso antes do sorteio da Mega da Virada

O movimento foi intenso nas lotéricas de Porto Alegre nesta quinta-feira (28) antes do sorteio da Mega da Virada que vai pagar um prêmio que está estimado em R$ 570 milhões. No Centro Histórico da Capital, os clientes, além de pagarem contas, aproveitaram para fazer uma aposta. Os apostadores sonham em conquistar a bolada milionária - o prêmio é o maior já pago pelas Loterias da Caixa. O valor de uma aposta simples da Mega-Sena, com seis números, é de R$ 5,00.

O sorteio de Mega será realizado no dia 31 de dezembro e será transmitido na TV aberta a partir das 20h. As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro nas mais de 13 mil lotéricas da Caixa espalhadas pelo Brasil. Quem preferir pode apostar também no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android. Os clientes da Caixa também podem fazer as apostas pelo Internet Banking Caixa.

Assim como em outros concursos especiais, a Mega Sena da Virada não acumula. Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante, conforme regra da modalidade. O prêmio distribuído em 2022 foi de R$ 541,9 milhões - na época a quantia havia atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil.

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o valor do prêmio na caderneta de poupança, ele receberá, no primeiro mês, R$ 3,4 milhões em rendimentos. Desde a sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 116 apostas que tentaram a sorte e acertaram os seis números milionários. No Rio Grande do Sul, apostadores de duas cidades foram premiados com o prêmio milionário: um no município de Fazenda Vilanova, em 2016, e um em Arroio do Sal, em 2022.

Desde cedo o movimento foi intenso nas lotéricas do Centro Histórico de Porto Alegre. Na lotérica Praça XV Loteria, na Praça XV com a rua José Montauri, as filas começaram nas primeiras horas da manhã para apostar na Mega da Virada. O casal Maria Lira Rodrigues e Carlos Alberto Pires Rodrigues optou pela realização de um cartão com seis dezenas e a participação em um bolão. Maria Lira disse que caso ganhasse a "bolada milionária" compraria um casa e pagaria os estudos da filha Bruna Cristina que cursa Psicologia na Uniritter. "Depois a gente viajaria por todo o Nordeste e também gostaríamos de conhecer os Estados Unidos", destaca Carlos Alberto.

Na Mega Dupla Loterias, localizada no Mercado Público, o aposentado Solenir Silva do Amaral disse que caso ganhasse o prêmio da Mega ajudaria os cinco irmãos e os dois filhos. "O meu sonho é conhecer Portugal e a Espanha", comentou. O aposentado José Francisco Pereira, que completa 76 anos, no dia 31 dezembro, espera ganhar o prêmio milionário no dia do seu aniversário. "Seria uma baita presente", comentou. Além de ajudar os quatros filhos e os 16 netos, ele disse que viajaria para a Bahia, Alagoas, Natal e Fernando de Noronha.

Para se ter uma noção do tamanho do prêmio, caso vença sozinho, o ganhador pode "fazer a limpa" nas concessionárias de veículos de Porto Alegre. Na Sponchiado Jardine Ipiranga, o novo milionário pode adquirir com o prêmio o veículo mais caro da concessionária: o Chevrolet Camaro no valor R$ 599 mil. O gerente de vendas da Sponchiado, Fabrício Martins, disse que com o dinheiro do prêmio daria para comprar além do Camaro, os automóveis Silverado (R$ 536 mil) e a S10 (no valor de R$ 315 mil). "Com esse prêmio, de saída dá para comprar uns dez carros", brinca Martins.

Na Guaíba Car, no bairro Praia de Belas, o vencedor da Mega Virada poderia comprar "à vista", segundo Bia Micheli do setor de vendas, o Novo Tiguan (R$ 289,9 mil), o Taos Highline (R$$ 222 mil) e o T Cross (R$ 189,9 mil). Na Kia Sun Motors, da avenida Ipiranga, Carla Oliveira, do setor de vendas, disse que os automóveis mais caros da loja poderiam ser adquiridos "sem problema" pelo acertador ou pelos acertadores da Mega. O novo Kia Sportage Híbrido 2024 custa R$ 272 mil; o Kia Niro (R$ 222 mil) e o Kia Stonic (R$ 134,9 mil).



As apostas da Mega da Virada começaram no dia 13 de novembro. O concurso especial da Mega-Sena, de número 2.670 é o maior já anunciado pelas Loterias Caixa. Com o dinheiro do prêmio, o ganhador poderá comprar 40 iates de luxo, no valor de R$ 13,7 milhões cada.