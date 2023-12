Temporal com ventos de 90 km/h causa estragos no RS

Segundo a Defesa Civil do Estado, ocorreram estragos em Cândido Godói, Cerro Largo,Giruá, Horizontina, Santa Rosa, Santo Cristo, São Luiz Gonzaga, São Nicolau e Tucunduva. Em, mas a Defesa Civil ainda não tem mais informações sobre o ocorrido e diz que não foram reportados feridos.A MetSul Meteorologia fez um levantamento das rajadas de vento às 7h da manhã desta sexta-feira. Em São Vicente do Sul e São Borja, os ventos chegaram a 90 km/h.Emsegundo a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Jardim Botânico. Houve registro de queda de árvores e pontos de água acumulada em algumas ruas da cidade.Cerca de 236 mil clientes estão sem luz , principalmente em áreas atendidas pela RGE nas regiões Norte e Missões.