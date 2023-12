O que são as árvores que crescem nas dunas da praia?

As praias do Rio Grande do Sul têm uma particularidade: diferentemente do Nordeste, no lugar de coqueiros, há árvores. No auge do verão, quando o calor é intenso, há quem aproveite a sombra para aliviar as altas temperaturas.

Com o aumento populacional desta época do ano, algumas pessoas se perguntem que tipo de vegetação é essa que se adapta à areia. O diretor de Meio Ambiente de Xangri-Lá, Matheus Magnus Francisco, responde esta dúvida.

Trata-se da Casuarina (Casuarina equisetifolia). "Ela é originária do continente asiático, conhecido também como o pinheiro da praia. Ocorre em abundância em formações pioneiras de influência marinha, desde as dunas frontais a terrenos urbanos das cidades litorâneas. É uma espécie exótica que produz mudanças e alterações em propriedades ecológicas do solo, na estrutura, dominância, distribuição e nas funções de ecossistemas", descreve o especialista.

Em alguns locais, são formados verdadeiros bosques na beira da praia, como é o caso do balneário de Remanso. "Esses são reconhecidos com valor sociocultural e, conforme o Plano de Manejo de Dunas de Xangri-Lá, serão preservados mediante aplicação de um plano de controle de expansão", afirma.

A espécie é considerada exótica invasora pela Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (Portaria SEMA nº 79 de 31/10/2013) e, por isso, deve sofrer medidas de controle e erradicação. Outra curiosidade é que a vegetação cumpre uma função importante.

"Apesar de contribuir com sombra para os frequentadores de nossas praias, vale lembrar que esses ambientes naturalmente não são sombreados e possuem, originariamente, vegetação rasteira, que são muito importantes para a fixação e preservação das dunas."