Dia amanhece com bastante vento no Litoral Norte nesta quinta-feira

O dia amanheceu ensolarado e com bastante vento no Litoral Norte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (28). Antes das 9h, ainda não tinha muita gente com cadeiras e guarda-sóis. A maioria dos frequentadores caminhavam ou corriam pela praia.

Em Rainha do Mar, a bandeira é amarela, indicando que o mar está calmo mas exige atenção. Embora a água esteja gelada, é limpa, o que atrai, inclusive, mães d’água. Ao longo da semana, alguns animais apareceram mortos na areia.



A previsão para esta quinta é de tempo quente no Estado. No início do dia, o movimento na Freeway em direção ao Litoral Norte já era intenso, com cerca de 54 veículos por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha.