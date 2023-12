Docentes demitidos da Ulbra esperam pagamento da rescisão em até 10 dias

Cerca de 50 docentes da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) participaram, no fim da tarde desta quinta-feira (27), de uma reunião organizada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Privado (Sinpro/RS), para esclarecer dúvidas e discutir os trâmites da rescisão de seus vínculos com a instituição de ensino.

No encontro, a entidade apontou os encaminhamentos necessários para que as rescisões sejam pagas de acordo com a legislação e a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria. “A expectativa é que haja o pagamento à vista das rescisões em 10 dias”, conta o cientista político Moysés Pinto Neto, que era professor do Programa de Pós-Graduação (PPG) em Educação da Ulbra e está entre o contingente de professores demitidos. Ele participou da reunião por videoconferência.

Segundo a assessoria jurídica do Sinpro/RS, a homologação da recisão dos contratos de trabalho deve ser obrigatoriamente realizada com a assistência do sindicato. “Tal medida visa garantir o pagamento integral das verbas rescisórias devidas aos professores e está prevista na Convenção Coletiva, firmada entre o Sinpro/RS e o Sinepe/RS”, informou o órgão.

As verbas rescisórias devidas aos professores correspondem ao saldo de salários, aviso prévio proporcional, férias vencidas e proporcionais acrescida de 1/3, recesso escolar, a integralidade do FGTS após o deferimento da Recuperação Judicial da Aelbra – ocorrida em abril de 2019 - e a respectiva multa de 40%. “Ainda, no momento da assistência do Sindicato às rescisões, serão verificadas eventuais irregularidades contratuais ocorridas, oportunizando o ajuste necessário”, diz a assessoria.

Ulbra encerrou programas de pós-graduação e desligou professores

Na semana passada, a universidade, por meio da mantenedora Aelbra, anunciou o fim dos cinco Programas de Pós-Graduação da Ulbra, com cinco cursos de mestrado e quatro de doutorado, além do desligamento de 65 docentes, 50 dos quais atuavam no Rio Grande do Sul. A assessoria de imprensa da Ulbra, no entanto, não informou números oficiais, sendo o dado fornecido pela diretoria do Sinpro/RS.

Segundo um dos diretores do sindicato, Marcos Fuhr, foram duas medidas diferentes: a extinção dos PPGs e a demissão de professores, e cada uma delas demanda ações diferentes. Segundo ele, a mais complexa envolve a continuidade parcial dos cursos, pois a entidade prevê um ‘esvaziamento contratual’ da atividade docente, com menos horas de aula e pesquisa. Esse processo, informou o Sinpro/RS, poderá impactar no cálculo rescisório futuro desses docentes e poderá demandar negociações adicionais por parte do sindicato.

Na quarta-feira (27), a assessoria de comunicação da Ulbra divulgou comunicado em que a Aelbra, mantenedora da universidade, afirma que “a reestruturação do quadro de colaboradores e a descontinuidade dos Programas de Pós-Graduação são medidas de gestão permanentes e inerentes às atividades da Instituição de Ensino, inserida no contexto da Recuperação Judicial, com o objetivo de garantir a sustentabilidade econômica e o cumprimento do novo Plano, aprovado recentemente após ampla discussão e participação de todos os credores e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional”. A Aelbra ainda pontuou que “os alunos, em curso nos Programas de Pós-Graduação, têm a total garantia da conclusão dos cursos em andamento, sem qualquer prejuízo acadêmico”.

A assessoria também pontuou que “muitos professores dos PPGs são também professores da Graduação. Então a descontinuidade dos PPGs não significa necessariamente o desligamento dos professores, pois eles também são professores na Graduação, que segue com seus cursos normalmente”, e disse que “não há um número oficial” de demissões.