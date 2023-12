Ulbra fecha programas de pós-graduação e desliga professores

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), que tem atuação nas regiões Sul, Norte e Centro-Oeste do País, confirmou o fechamento de seus cinco programas de pós-graduação (PPG), que contêm cinco cursos de mestrado e quatro de doutorado. Não confirmou, porém, o número exato de demissões que atingiu os respectivos docentes do programa.

Segundo a assessoria de comunicação da instituição, “muitos professores dos PPGs são também professores da Graduação. Então a descontinuidade dos PPGs não significa necessariamente o desligamento dos professores, pois eles também são professores na Graduação, que segue com seus cursos normalmente”, informou, pontuando que “não há um número oficial” de demissões.

Segundo a mantenedora da Ulbra, a Aelbra, “a reestruturação do quadro de colaboradores e a descontinuidade dos Programas de Pós-Graduação são medidas de gestão permanentes e inerentes às atividades da Instituição de Ensino, inserida no contexto da Recuperação Judicial, com o objetivo de garantir a sustentabilidade econômica e o cumprimento do novo Plano, aprovado recentemente após ampla discussão e participação de todos os credores e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional”.

Ainda de acordo com a entidade, “os alunos, em curso nos Programas de Pós-Graduação, têm a total garantia da conclusão dos cursos em andamento, sem qualquer prejuízo acadêmico”.

Todos os PPGs da instituição foram atingidos: os cursos de mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde, Educação, Ensino de Ciências e Matemática, Odontologia, além do mestrado em Promoção da Saúde, Desenvolvimento Humano e Sociedade.

O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS) informou que realiza uma reunião com os docentes da Ulbra nesta quarta-feira (27) às 17h30min, para falar sobre os desligamentos e os trâmites decorrentes das medidas anunciadas pela Ulbra.

Recuperação judicial da Ulbra teve início em 2019

Desde dezembro de 2019, a Aelbra passa por um processo de recuperação judicial, deferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

na venda do curso de Medicina da universidade por meio de um leilão curso de Medicina permanecerá gerido pela Aelbra. Segundo o site da Ulbra, em 20 de dezembro, em Assembleia Geral, os credores da Aelbra aprovaram, por maioria, modificações no Plano de Recuperação Judicial. A principal alteração é. Agora, o

De acordo com a universidade, a manutenção do curso era “a principal exigência da Fazenda Nacional para reabrir as negociações em torno dos débitos tributários”. Outra modificação, segundo a Ulbra, foi um “aumento da ordem de R$ 39 milhões nos valores destinados à classe 1 da recuperação judicial, a trabalhista. Do primeiro para o segundo plano, esse valor saltou de R$ 267 milhões para R$ 361 milhões. Agora, foi aumentado para R$ 400 milhões”.

O site da Ulbra informa que a Rede Ulbra de Educação, mantida pela Aelbra, conta com 10 unidades de educação básica e 12 de ensino superior, distribuídas em oito campi universitários no Rio Grqande do Sul e mais de 70 polos de educação à distância distribuídos em todas as regiões brasileiras.