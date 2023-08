Justiça destrava leilão de venda do curso de Medicina da Ulbra

Em decisão publicada na noite desta quinta-feira (17), o desembargador Niwton Carpes da Silva, do Tribunal de Justiça (TJRS) decidiu pela retomada do processo de venda do curso de Medicina da Ulbra. Sendo assim, volta a ser autorizado o anúncio da proposta vencedora do leilão, que havia sido suspenso em julho pelo juiz substituto de 1ª instância em Canoas (RS).Ao julgar recurso movido pela Aelbra, a mantenedora da instituição de ensino, o magistrado entendeu que os trâmites “não apresentam qualquer irregularidade”. Na decisão, o desembargador observa que o plano de recuperação judicial foi proposto por parte legítima e submetido a sindicância pela comunidade de credores que em assembleia-geral o aprovou, além de ter passado “pela avaliação dos Administradores Judiciais, pelo crivo do fiscal da lei, que é o Ministério Público e, por fim, pelo próprio Poder Judiciário em suas duas instâncias revisoras (Primeiro Grau e Segundo Grau)”. Sendo assim, determinou que o processo “precisa ser implementado e executado para o bem de todos os envolvidos, especialmente os credores, ansiosos para receberem seus créditos da forma mais líquida possível”.