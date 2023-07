Justiça suspende proclamação de resultado de leilão da faculdade de Medicina da Ulbra

A venda da Faculdade de Medicina da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), avaliada em R$ 700 milhões, está temporariamente adiada. A 4ª Vara Cível da Comarca de Canoas suspendeu, na noite de sexta-feira (28), a divulgação do resultado do leilão, que seria proclamado nesta segunda-feira (31). O pregão faz parte do processo de recuperação judicial da Aelbra, mantenedora da instituição de ensino.

A decisão do juiz substituto Sandro Antônio da Silva decorre de petições feitas pelo empresário Fernando Pinto Costa, fundador da Universidade Brasil e Uniesp, solicitando a anulação do pregão. No entanto, o Ministério Público Estadual (MPRS) e o escritório Brizola e Japur, escolhido pela Justiça como administrador judicial do processo, decidiram pelo adiamento da apresentação da resposta vencedora, que seria apresentada nesta segunda-feira (31).

Por nota, a Aelbra salienta que o magistrado optou por postergar o resultado do leilão até o retorno da juíza titular, “que terá condições para melhor analisar o tema, inclusive sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor de quem busca tumultuar o andamento do processo”.

O texto afirma, ainda, que “a instituição confia no Judiciário e tem a certeza de que o resultado do leilão será concluído em breve, atendendo a decisão da maioria robusta dos credores que, em novembro passado, aprovou o plano de recuperação judicial. A Ulbra, após o início da nova gestão, vive hoje um novo cenário, voltando a ser uma das mais relevantes instituições de ensino do País, avaliada no mês de junho com nota máxima no Ministério da Educação (MEC)”.

O fundo de investimentos Calêndula foi o único interessado na disputa. Porém, para habilitar-se à compra, ele precisa de autorização de funcionamento da faculdade, em Canoas, que precisa ser fornecida previamente pelo MEC. Por esse motivo, o magistrado aguarda a manifestação da pasta sobre a legalidade do leilão.