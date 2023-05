Ulbra anuncia abertura de três faculdades de Medicina no Rio Grande do Sul

A Rede Ulbra de Educação anunciou a abertura de seis novas faculdades de Medicina nas regiões Norte e Sul do País. São ofertadas vagas em cada um dos seis municípios-sede dos novos cursos: Porto Alegre, Gravataí, São Jerônimo (no Rio Grande do Sul), Manaus (AM), Palmas (TO) e Santarém (PA), atendendo uma população superior a 10 milhões de habitantes.

Os editais para a seleção dos novos alunos foram publicados na terça-feira (2), e as inscrições estarão abertas até sexta-feira (5). As matrículas devem ter início no dia 15 de maio, com as aulas previstas para começar no dia 22 de maio. As novas faculdades se somam ao curso de Medicina que a instituição mantém na Universidade de Canoas.

De acordo com o diretor dos cursos de Medicina da Rede Ulbra de Educação, Marcelo Guerra, serão cursos com tecnologia embarcada, voltados para a qualidade de ensino e para a realidade local, que possibilitarão a formação de médicos preparados para os desafios do Século XXI.