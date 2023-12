Com níveis críticos no final do ano, bancos de sangue de Porto Alegre precisam de doações

Os bancos de sangue de Porto Alegre estão precisando de doações urgentemente. No período entre final de ano e férias, as doações costumam reduzir consideravelmente, o que provoca baixa nos estoques e prejudica o atendimento aos pacientes que mais precisam. Por isso, os principais bancos da Capital reforçam a necessidade de doação e realizam campanhas para conscientizar doadores da importância de comparecer ao banco nesta época.

O banco de sangue do Hospital Moinhos de Vento precisa de doações, em especial dos tipos sanguíneos O+ e O-. A doação pode ser realizada apenas com agendamento prévio. Para agendar a doação, entre em contato pelos telefones: (51) 3314-3072 / WhatsApp: (51) 99235-6964. O banco de sangue estará fechado no dia 1º de janeiro.

A prefeitura de Porto Alegre informou que os estoques do banco de sangue do Hospital de Pronto Socorro (HPS) também estão baixos e precisam de doadores para reabilitação de pacientes neste final de ano. Para realizar a doação, as pessoas devem, preferencialmente, fazer agendamento prévio pelo telefone (51) 99531-0585 (WhatsApp).



“Como era o esperado, os atendimentos no final do ano aumentaram e, em função disso, muitas bolsas de sangue são transfundidas. Estamos com os estoques abaixo do mínimo e precisamos repor urgentemente. Estamos próximos do feriadão de Ano Novo e isso nos traz a prerrogativa de que precisaremos novamente de muitas bolsas de sangue”, pontua, em nota, a enfermeira coordenadora do banco de sangue, Nádia Calixto.

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) está necessitando com urgência de doadores do tipo O -. De acordo com a coordenadora do Banco de Sangue do GHC, Andrea Porcher, no período das festas de final de ano, "o número de doadores cai cerca de 30%, o que é significativo uma vez que não existe substituto para o sangue a não ser através da doação”, alertou, em nota. O banco de sangue funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h e aos sábados das 7h30 às 12h, no 2º andar do Hospital Conceição (Francisco Trein, 596).

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está com níveis críticos para os tipos O-, A-, B-, AB- e AB+. Já os grupos O+, A+ E B+ estão em alerta para desabastecimento. No momento, nenhum grupo encontra-se com níveis estáveis. A doação pode ser agendada pelo site do hospital ou pelo WhatsApp (51) 99937-7892.

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre afirmou que está com o estoque do banco de sangue estável, algo incomum para a época. "Nosso banco está com estoques relativamente estáveis, mas já sente a redução no número de doações em virtude das celebrações e compromissos de fim de ano. A equipe do banco reforça que o apoio contínuo da comunidade, especialmente nessa época, é fundamental para garantir que os estoques permaneçam adequados e se possa atender às necessidades dos pacientes", informou a assessoria do Hospital. Doações podem ser agendadas no site do Hospital.

O Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, divulgou que os níveis estão baixos. "Os hemocentros estaduais estão buscando ampliar o acesso à doação de sangue, através de coletas externas realizadas em unidades fixas e móveis, e da Rede Estadual de Apoio à Doação de Sangue, que é uma estratégia de parceria entre os hemocentros e SMS/instituições para, unindo forças, levar coletas de sangue para regiões onde não há local para realização das doações", escreveu a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde. Em dezembro, o Hemocentro coletou apenas 1140 bolsas, quando a meta é 1600.



O Hemocentro recebe doadores de segunda a sexta-feira, das 8hs às 16hs, sem fechar ao meio-dia, e estará aberto para receber doadores aos sábados no verão, nas datas de 20/01 e 24/02, das 8hs às 12hs, com agendamento prévio. Para maiores informações contatar telefone 51 –33366755, ou WhatsApp 51 9840 542 60.

Requisitos para doar sangue:

- Sentir-se bem e estar saudável;



- Não estar em jejum;



- Apresentar documento oficial com foto;



- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis);



- Pesar acima de 50kg;



- Repouso mínimo de seis horas na noite anterior;



- Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores;



- Não fumar pelo menos duas horas antes da doação;



- Evitar alimentos gordurosos;



- Não ter realizado endoscopia ou colonoscopia nos últimos seis meses;



- Não ser portador de doenças infectocontagiosas;



- Não ser usuário de drogas;



- Não estar com febre, gripe e diarreia;



- Não ter feito tatuagem ou colocado piercing há menos de seis meses;



- Doenças oncológicas são impeditivos definitivos;



- Procedimentos cirúrgicos, estéticos e demais condições clínicas serão avaliados pela equipe de triagem.