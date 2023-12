Estância Velha captou 134 doadores de sangue a mais em 2023

A prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria da Saúde, intensificou as ações de doação de sangue no ano de 2023. Houve um aumento em relação ao ano de 2022, quando foram registrados 160 doadores aptos (doadores que efetivamente conseguiram coletar e gerar bolsa de sangue para o estoque do Hemocentro) que aconteceu, de acordo com avaliação da prefeitura, graças ao empenho dos profissionais da área da Saúde do município e da solidariedade dos estancienses.

No ano de 2023 foram registrados 294 doadores aptos, sendo 190 doadores conduzidos ao Hemocentro de Porto Alegre e 124 doadores na coleta da vinda do ônibus do Hemocentro à cidade, nos meses de agosto e setembro. O impacto do aumento no número de doadores (84% a mais), conforme avaliação da coordenadora da Atenção Básica do Município, Patrícia Rocha, se deu em virtude da campanha "Doe Sangue, Doe Vida. Sua doação salva 4 vidas", lançada em dezembro do ano passado.

A cada mês era de responsabilidade de um posto de saúde captar doadores de sangue, que foram transportados pela prefeitura até o Hemocentro de Porto Alegre. Nos meses de janeiro e dezembro deste ano, a ação teve o apoio e a participação de todos os postos. O objetivo contou com o esforço dos profissionais das unidades de saúde, no sentido de conscientizar a população para a importância em manter completo o estoque de bolsas de sangue do Hospital Municipal Getúlio Vargas.