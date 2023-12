Após interdição, casa noturna de Xangri-Lá reabrirá na quinta-feira

interditada na semana passada por supostas irregularidades ambientais As atrações da noite serão Zé Neto e Cristiano, além dos DJs Gabriel R, Luccaa, Gabriel Lorenzo e Márcio Ferraz. A casa noturna de Xangri-Lá Privilège, que foi, reabrirá na próxima quinta-feira, dia 28 de dezembro., além dos DJs Gabriel R, Luccaa, Gabriel Lorenzo e Márcio Ferraz.

O club mudou de endereço neste ano após o proprietário do terreno vendê-lo a uma construtora. A nova unidade, na Estrada do Mar, nº 6.300, Km25, fica a cerca de 800 metros da anterior.

“Alugamos um novo terreno, o único endereço disponível que ainda permitia um club do nosso porte, e construímos do zero uma nova casa. Com estrutura completa para shows nacionais e internacionais, fácil acessibilidade, segurança e toda a qualidade que entregamos por 10 anos no antigo endereço”, salienta Jessica Ferragutt, diretora de marketing da Privilège Xangri-Lá.

A diretora destaca que, após a interdição, quando foi decidido que o local teria de pagar multa de R$ 300 mil por evento, caso abrisse, a empresa VWS Eventos Eireli apresentou nova documentação à Justiça.

“Estamos dispostos a fazer adaptações, se necessário, para que possamos operar com tranquilidade e segurança para o público. A comunidade de Xangri-Lá reconhece que empreendimentos como o nosso são fundamentais para o crescimento da cidade e região. Esperamos repetir mais 10 anos de história com muito sucesso e respeito, como os que já vivemos”, afirma Jessica.

Uma das justificativas para a manutenção do negócio é o impacto econômico na região. Segundo Jessica, a Privilège “movimenta o comércio local, lojas, bares, restaurantes, além de lotar casas e hotéis”.

Conforme despacho do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 4ª Câmara Cível, fica autorizada a manutenção do empreendimento até que sobrevenha notícia do descumprimento do termo firmado.