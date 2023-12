Famosa casa noturna de Xangri-Lá, Privilège está interditada

A famosa casa noturna de Xangri-Lá, Privilège, às margens da Estrada do Mar, onde muitos jovens gaúchos passariam a virada do ano, está interditada. Isto porque teriam ocorrido irregularidades ambientais praticadas pela empresa VWS Eventos Eireli.

O despacho encaminhado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul impede que o município autorize a continuidade do empreendimento, bem como que exerça o poder de polícia para garantir paralisação das obras; proíba a empresa demandada, ou qualquer outra que a venha suceder, a qualquer título, de continuar as referidas; e, por fim, para proibir todo e qualquer evento no local, sob pena de multa, por evento, no valor de R$ 300 mil. A decisão foi assinada pelo desembargador João Barcelos de Souza Júnior.

O procurador-geral do município de Xangri-Lá, Thiago Serra, explica que o MP entende que a área precisa de licenciamento da Fepam. “Só que é uma atividade que prescinde de licenciamento ambiental”, avalia.

O clube foi projetado especialmente para abrigar grandes produções, com expectativa de público de pelo menos 2,5 mil pessoas por data de abertura. Inaugurado em 27 de dezembro de 2014, a Privilège Xangri-lá contempla uma pista de dança, camarotes com bares e banheiros exclusivos, ‘backstage’ e área externa com um lago, além de uma ilha gastronômica.

Conforme o site do clube, é uma casa pensada para oferecer entretenimento de qualidade, atrações de peso e atendimento e serviços premium ao público gaúcho e turístico da região. Logo nas primeiras noites, atrações de renome nacional e internacional já se apresentaram na nova estrutura. Entre eles: Kaskade, Ja-Rule, André Marques, Gabriel O Pensador, Pic Schimitz, Edo Krauze etc.

O Jornal do Comércio procurou a assessoria de imprensa da casa noturna, e ainda aguarda retorno.