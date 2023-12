Virada para 2024 terá retorno de atrações nacionais ao Réveillon de Porto Alegre

A chegada de 2024 promete ser comemorada com muita animação, fogos de artifício e diversas atrações musicais, locais e nacionais, no trecho 1 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. No palco, montado ao lado da Usina do Gasômetro, a espera pelo novo ano será animada por cinco atrações musicais gaúchas: o grupo Alma Gaudéria; a Escola de Samba Estado Maior da Restinga, os DJs Viny e Carol Teodoro, a banda de rock Reação em Cadeia e o grupo de rap Da Guedes. Depois, apresenta-se o grupo de samba Fundo de Quintal, do Rio de Janeiro, um dos mais importantes do País no gênero. Na sequência, sobe ao palco a banda de pagode Di Propósito, de Brasília.

O secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, lembra que os preparativos começaram já no início deste ano, com objetivo de proporcionar uma grande comemoração aos porto-alegrenses. “Depois de 15 anos, vamos ter atrações musicais nacionais. Será uma linda festa de boas-vindas ao Ano Novo”.

Na hora da virada, o céu será iluminado por uma chuva de fogos de artifício, com duração prevista de 8 minutos - a atividade respeitará a legislação estadual sobre ruídos. A festa começa às 19h do dia 31 de dezembro com previsão de encerramento às 3h de 1º de janeiro. A prefeitura e a GAM3 Parks trabalham para garantir a segurança e a tranquilidade do público no local durante o tempo em que durar a festa.

Serviço

Réveillon 2024 – Trecho 1 da Orla do Guaíba

31 de dezembro, às 19h, a 1º de janeiro, às 3h

Atrações locais – Grupo Alma Gaudéria, Estado Maior da Restinga, Viny, Carol Teodoro, Reação em Cadeia e Da Guedes;

Atrações nacionais – Fundo de Quintal e Di Propósito.

Acesso gratuito.



Serviços mobilizados



Segurança – O evento contara com um esquema de segurança composto pela Brigada Militar, Guarda Municipal, Policia Civil e Diretoria de Fiscalizacao da Secretaria Municipal de Segurança. Também haverá segurança privada contratada pela GAM3.



Trânsito e Transporte – A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que haverá bloqueios e desvios em ruas e avenidas da região, como Mauá, Loureiro da Silva, Edvaldo Pereira Paiva, Bento Martins, Gen. Vasco Alves e a rótula das Cuias.



Transporte por aplicativos – Ponto para embarque/desembarque na avenida Loureiro da Silva, próximo ao prédio da Receita Federal.



Estacionamento – São 1,5 mil vagas disponíveis no Parque Harmonia, com acessos pela Casa do Gaúcho, Rótula das Cuias e avenida Augusto de Carvalho.



Limpeza – Após a festa, equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalharão nas avenidas e ruas próximas, enquanto a GAM3 ficará responsável pela limpeza da Orla 1.



Banheiros químicos – Mais de 130 deles estarão disponíveis ao público na avenida Edvaldo Pereira Paiva.