Demolição do Esqueletão deve começar em 8 de janeiro, em Porto Alegre

Esqueletão, como é conhecido o Edifício Galeria XV de Novembro, será demolido, conforme anunciou a prefeitura da Capital em agosto deve iniciar em 8 de janeiro de 2024.



O prefeito Sebastião Melo (MDB) informou que as obras iniciarão até o dia 10 de janeiro do ano que vem. A reportagem apurou que o início da demolição está marcado para o dia 8 de janeiro, uma segunda-feira, a primeira útil de 2024.



O anúncio foi feito pelo prefeito, durante seminário de três anos da gestão Melo em Porto Alegre, realizado nesta segunda-feira. “Após a eleição, no meu mandato, passei a ter um diário. Vou escrever um livro. Dentre as várias coisas que anotei, uma delas é o diário do Esqueletão. Felizmente, agora, vamos começar a derrubar manualmente e depois vamos implodir. É uma sinalização da retomada do centro histórico.



Com o passar dos anos, o Esqueletão se tornou um símbolo da deterioração do centro histórico de Porto Alegre e da inércia e ineficiência do poder público. O prédio na rua Marechal Floriano Peixoto está inacabado desde a década de 1950, tem 19 andares e já passou por alguns incêndios. Segundo laudo elaborado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), 61% da estrutura de concreto armado do Esqueletão já atingiu o tempo de vida útil do projeto. Devido aos riscos, os moradores restantes do local foram evacuados até setembro de 2021.