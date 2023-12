Primeiro totem de segurança interativo começa a operar em Porto Alegre

A prefeitura deu início na tarde desta quinta-feira (21), à operação em fase de testes do primeiro totem de segurança interativo em Porto Alegre. Trata-se do equipamento instalado no trecho 1 da Orla do Guaíba, que já oferece todas as funções tecnológicas aos frequentadores do parque, incluindo videomonitoramento, com capacidade de análise comportamental e botão de emergência.

Outros quatro totens - localizados no POP Center, Estação Rodoviária Central, Auditório Araújo Vianna e Elevada da Conceição - já estão em fase final de instalação. A expectativa é de que o sistema, que compreende dez equipamentos em áreas de grande circulação de pessoas, esteja operando plenamente nas primeiras semanas de janeiro.

"A prefeitura já é um importante centro de tecnologia no âmbito da segurança pública, e vem ampliando cada vez mais os investimentos neste âmbito. A instalação dos totens representa o primeiro passo de um projeto que passará, nos próximos meses, pelo início da instalação de novas câmeras e softwares para o Ceic", afirma o secretário municipal de Segurança, Alexandre Aragon.

O Centro de Operações dedicado exclusivamente aos totens, instalado na base da Guarda Municipal no trecho 1 da Orla, também já está funcionando. A estrutura vai operar de forma concomitante ao Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA). Os servidores que vão se dedicar ao videomonitoramento e atendimento de ocorrências passaram por treinamento na terça-feira (19).



"Na prática, os totens funcionam como se a Guarda Municipal permanecesse com viaturas paradas, 24 horas por dia, nos pontos definidos para a instalação. O objetivo dos equipamentos é aumentar a sensação de segurança da população, atender à necessidade de vigilância e servir como ponto de comunicação direta com a população", ressalta a diretora de Planejamento e Políticas de Segurança Municipal, Gabriela Veríssimo.

Investimento

Os totens de segurança interativos têm quatro metros de altura e são equipados com três câmeras de videomonitoramento cada, garantindo cobertura de 360º em imagens. Eles possuem sistema anti-vandalismo, anti-trote, capacidade análise comportamental e reconhecimento facial. O aluguel dos equipamentos ocorreu sob investimento anual de R$ 2,3 milhões.